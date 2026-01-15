15 января, 09:26Мэр Москвы
Сергей Собянин объявил о приеме заявок на конкурс в сфере культуры и искусства
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Стартовал прием заявок на премию в области культуры и искусства для одаренной молодежи, сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.
Мэр Москвы отметил, что в этом году конкурс проводится по 34 номинациям – от музыкального и изобразительного искусства до театра и хореографии. Планируется вручить 103 премии, в том числе Гран-при в размере 150 тысяч рублей.
С этого года право участвовать в конкурсе получили ученики всех московских образовательных учреждений в сфере культуры и искусства, включая федеральные и частные школы.
Собянин подчеркнул, что начиная с 2015 года конкурс стал одним из значимых в системе творческого образования Москвы и способствовал раскрытию талантов сотен юных артистов.
Ранее в столице подвели итоги конкурса "Студент года". Он объединил больше 500 студентов из 100 вузов и колледжей Москвы. В рамках конкурса были также определены победители в 15 индивидуальных и коллективных номинациях.
