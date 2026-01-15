Сергей Собянин объявил о приеме заявок на конкурс в сфере культуры и искусства

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Стартовал прием заявок на премию в области культуры и искусства для одаренной молодежи, сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

Мэр Москвы отметил, что в этом году конкурс проводится по 34 номинациям – от музыкального и изобразительного искусства до театра и хореографии. Планируется вручить 103 премии, в том числе Гран-при в размере 150 тысяч рублей.

С этого года право участвовать в конкурсе получили ученики всех московских образовательных учреждений в сфере культуры и искусства, включая федеральные и частные школы.

Собянин подчеркнул, что начиная с 2015 года конкурс стал одним из значимых в системе творческого образования Москвы и способствовал раскрытию талантов сотен юных артистов.

Ранее в столице подвели итоги конкурса "Студент года". Он объединил больше 500 студентов из 100 вузов и колледжей Москвы. В рамках конкурса были также определены победители в 15 индивидуальных и коллективных номинациях.