Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 ноября, 11:33

Наука

Сергунина: на конгрессе молодых ученых презентуют столичные наукоемкие проекты

Фото: пресс-служба ДПиИР

10 наукоемких проектов презентуют на столичном стенде в рамках пятого конгресса молодых ученых, заявила заммэра Наталья Сергунина.

Конгресс проходит на федеральной территории Сириус. В рамках мероприятия Московский инновационный кластер представит технологические продукты, которые создали при поддержке городских институтов развития, отметила заммэра.

"Среди них – робот для мониторинга подводных объектов, решение для добычи полезных ископаемых и уникальные материалы для современной электроники. Помимо этого, посетителей познакомят с городской экосистемой для инноваторов", – подчеркнула Сергунина.

При этом о ключевых сервисах и продуктах московской экосистемы расскажет цифровой помощник. Кроме того, гостей могут заинтересовать акселератор "Академия инноваторов", сервис по подбору стажировок в отраслевых компаниях, платформа для поиска заказчиков на проведение исследований, программа пилотирования инноваций, "Витрина заказчиков", где публикуются запросы крупного бизнеса на разработку решений.

Также на стенде уделят отдельное внимание сервисам и обучающим программам, которые связаны с защитой и коммерциализацией интеллектуальной собственности.

Сергунина напомнила, что столица является одним из крупнейших научных и инновационных центров России. Именно в Москве базируется каждая пятая отечественная организация, занимающаяся исследованиями и разработками.

Столица поддерживает молодых разработчиков – для этого в городе создана экосистема, которая помогает молодым разработчикам пройти все этапы – от создания идеи до выхода продукта на рынок. В основе экосистемы, в частности, лежат: программа "Академия инноваторов", конкурс "Новатор Москвы" и хакатон "Лидеры цифровой трансформации". К ним уже присоединились свыше 90 тысяч специалистов.

Около 60% изобретателей – это молодежь в возрасте до 35 лет. Участники экосистемы создают самые различные проекты – популярными являются сервисы по автоматизации процессов, мобильные приложения, решения на базе искусственного интеллекта (ИИ), цифровые платформы, роботизированные комплексы, технологии виртуальной и дополненный реальности, созданные для обучения.

Сам конгресс молодых ученых объединяет лидеров отрасли, технологических предпринимателей, начинающих специалистов, представителей органов власти, научных и образовательных организаций. В 2024 году в мероприятии приняли участие свыше 7 тысяч человек из разных регионов страны и десятков других государств.

Ранее стало известно, что инновационные проекты Москвы за последние 2,5 года привлекли внимание делегаций из 27 стран. В ходе деловых встреч интерес проявили эксперты из Китая, Бразилии, Индии, ОАЭ и Малайзии. Также перспективные московские разработки представили уже более чем на 100 профильных международных событиях, включая крупные технологические выставки.

Читайте также


наукагород

Главное

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

Как обезопасить жилье от воров в новогодние каникулы?

Для защиты квартиры необходимо установить сигнализацию и надежные замки

Можно поселить родственников в квартире, чтобы создать эффект присутствия

Читать
закрыть

Есть ли шанс завершения конфликта на Украине до конца года?

Киев готов согласиться с большинством пунктов мирного плана США, но сохраняются разногласия

Европейские союзники проявляют настороженность в отношении американской инициативы

Читать
закрыть

Что известно о подмосковном рехабе, где издевались над подростками?

Выяснилось, что с родителями подростков заключались фиктивные договоры

Дети содержались в условиях изоляции, к ним систематически применяли насилие

Читать
закрыть

Какие услуги Деда Мороза популярны в 2025 году?

Особой популярностью у заказчиков пользуются песни Олега Газманова и Артура Пирожкова

Однако чаще всего родители и дети отдают предпочтение классике

Читать
закрыть

Запретят ли курьерам ездить по тротуарам?

Эксперты уверены: предложения о перемещении электротранспорта на велосипедные дорожки – некорректны

Однако тротуары действительно должны использоваться только пешеходами

Читать
закрыть

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика