Сергунина: на конгрессе молодых ученых презентуют столичные наукоемкие проекты

Фото: пресс-служба ДПиИР

10 наукоемких проектов презентуют на столичном стенде в рамках пятого конгресса молодых ученых, заявила заммэра Наталья Сергунина.

Конгресс проходит на федеральной территории Сириус. В рамках мероприятия Московский инновационный кластер представит технологические продукты, которые создали при поддержке городских институтов развития, отметила заммэра.

"Среди них – робот для мониторинга подводных объектов, решение для добычи полезных ископаемых и уникальные материалы для современной электроники. Помимо этого, посетителей познакомят с городской экосистемой для инноваторов", – подчеркнула Сергунина.

При этом о ключевых сервисах и продуктах московской экосистемы расскажет цифровой помощник. Кроме того, гостей могут заинтересовать акселератор "Академия инноваторов", сервис по подбору стажировок в отраслевых компаниях, платформа для поиска заказчиков на проведение исследований, программа пилотирования инноваций, "Витрина заказчиков", где публикуются запросы крупного бизнеса на разработку решений.

Также на стенде уделят отдельное внимание сервисам и обучающим программам, которые связаны с защитой и коммерциализацией интеллектуальной собственности.

Сергунина напомнила, что столица является одним из крупнейших научных и инновационных центров России. Именно в Москве базируется каждая пятая отечественная организация, занимающаяся исследованиями и разработками.

Столица поддерживает молодых разработчиков – для этого в городе создана экосистема, которая помогает молодым разработчикам пройти все этапы – от создания идеи до выхода продукта на рынок. В основе экосистемы, в частности, лежат: программа "Академия инноваторов", конкурс "Новатор Москвы" и хакатон "Лидеры цифровой трансформации". К ним уже присоединились свыше 90 тысяч специалистов.

Около 60% изобретателей – это молодежь в возрасте до 35 лет. Участники экосистемы создают самые различные проекты – популярными являются сервисы по автоматизации процессов, мобильные приложения, решения на базе искусственного интеллекта (ИИ), цифровые платформы, роботизированные комплексы, технологии виртуальной и дополненный реальности, созданные для обучения.

Сам конгресс молодых ученых объединяет лидеров отрасли, технологических предпринимателей, начинающих специалистов, представителей органов власти, научных и образовательных организаций. В 2024 году в мероприятии приняли участие свыше 7 тысяч человек из разных регионов страны и десятков других государств.

Ранее стало известно, что инновационные проекты Москвы за последние 2,5 года привлекли внимание делегаций из 27 стран. В ходе деловых встреч интерес проявили эксперты из Китая, Бразилии, Индии, ОАЭ и Малайзии. Также перспективные московские разработки представили уже более чем на 100 профильных международных событиях, включая крупные технологические выставки.

