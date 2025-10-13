Собянин рассказал о ярких проектах участников конкурса "Новатор Москвы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Городской конкурс "Новатор Москвы" за 6 лет стал ключевым инструментом стимулирования роста технологического предпринимательства в столице, сообщил в своем блоге Сергей Собянин.

Конкурс доступен для москвичей в возрасте от 14 лет. Заявки принимаются как от отдельных изобретателей, так и от команд до 5 человек. Основное требование – наличие инновационного или R&D-проекта, который будет способствовать развитию экономики и модернизации городской инфраструктуры.

По словам мэра, с 2020 года в конкурсе поучаствовали свыше 16,2 тысячи ученых, изобретателей и предпринимателей. Призовой фонд более 120 миллионов рублей разделили 210 проектов-финалистов.

Помимо финансовой поддержки, конкурсантам предоставляет доступ к столичной инфраструктуре и возможности для внедрения разработок. Они также могут получить помощь в поиске инвесторов и поддержку и привлечении первых клиентов.

По итогам участия в "Новаторе Москвы" многие победители и участники нашли клиентов для своих решений и внедрили их в реальную экономику не только в столице, но и в других российских регионах, а также за рубежом. Объем привлеченных инвестиций превысил 1,4 миллиарда рублей, подчеркнул Собянин.

Градоначальник также привел несколько примеров победителей и призеров. Например, проект "Квадросим" вышел в финал конкурса 2024 года. Это образовательная платформа для специалистов в области беспилотной авиации.

Команда смогла увеличить оборот проекта в 15 раз, за прошлый год выручка стартапа составила более 115 миллионов рублей. Платформу внедрили в более чем 100 учебных организаций, а общее число пользователей симулятора составило 100 тысяч человек.

"Квадросим" вышел на международный рынок, заключив первую сделку в Узбекистане. В этом году он также подписал договор с Федерацией гонок дронов РФ для разработки доступного симулятора "Квадросим Модуль Спорт".

В свою очередь, проект "Внутритрубные сепараторы" компании "Аэрогаз" выиграл в 2022 году. Он специализируется на технологиях разделения фаз природного газа.

В прошедшем году выручка проекта составила 336,6 миллиона рублей, а география заказчиков расширилась до ведущих нефтегазовых компаний. Также благодаря аккредитации в национальной нефтегазовой компании Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) "Внутритрубные сепараторы" начали сотрудничать с предприятиями Персидского залива, Катара и Египта.

В числе успешных кейсов и проект ELVIS V, победивший в 2023 году. Это первый отечественный нейроимплант для восстановления зрения. Новая технология, которая находится на финальной стадии доклинических испытаний, уже привлекла 305 миллионов рублей инвестиций.

BimAR – цифровой двойник конструкционных элементов зданий, сооружений и механизмов для онлайн-контроля строительных процессов. Победа в конкурсе в 2022 году помогла проекту привлечь свыше 120 миллионов рублей инвестиций, доработать продукт и выйти на мировой рынок.

За прошлый года выручка BimAR превысила 60 миллионов рублей. В данный момент система цифрового двойника используется на 164 предприятиях РФ и Китая, а ее доля на рынке строительных металлоконструкций достигла 5%.

Проект компании "ГК Биомикрогели" – инновационные и экологичные моющие средства и косметические продукты WONDER LAB – победил в 2021 году. В 2024-м он привлек 400 миллионов рублей инвестиций для расширения производства и присутствия на иностранных рынках. Выручка за прошедший год составила 1,5 миллиарда рублей.

В свою очередь, стартап "Тьюбот" представил модульных внутритрубных роботов. Они предназначены для обслуживания сложных трубопроводных систем, в том числе подводных коммуникаций. Роботы занимаются доставкой модулей для ремонта, очистки и обработки труб.

После победы в конкурсе "Новатор Москвы" 2024 года проект активно развивается. В частности, команда уже доработала прототип готового продукта, и одна из версий робота уже внедряется в коммерческую эксплуатацию.

Собянин отметил, что "Новатор Москвы" доказал свою эффективность как площадка для развития технологического предпринимательства. Разнообразие успешных проектов в разных отраслях демонстрирует универсальность платформы и ее способность поддерживать стартапы.

Ранее в Москве начался прием заявок на новую научную программу, направленную на поддержку исследований на базе городских медорганизаций. Она сочетает грантовую поддержку врачей-новаторов и госзаданием для научно-клинических центров. Заявки принимаются до 9 ноября.