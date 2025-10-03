Наталья Сергунина: более пяти тысяч участников объединил первый Moscow Startup Summit

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы

Первая международная конференция в области технологического предпринимательства Moscow Startup Summit прошла в столице 1–2 октября, сообщает заммэра Наталья Сергунина.

Организаторами выступили правительство Москвы и Сбер.

"Конференция объединила больше пяти тысяч инноваторов, инвесторов, представителей крупных компаний, профильных ведомств и научных институтов из России и еще 40 стран. В их числе – Белоруссия, Китай, Индия, Бразилия, Турция, Индонезия, Вьетнам и Объединенные Арабские Эмираты", – отметила Сергунина.

Как сообщила вице-мэр, в деловой программе приняли участие свыше 150 экспертов, которые обсудили будущее умных городов, развитие технологий и перспективы международного сотрудничества.

На выставке стартапов представили около 100 современных решений, среди которых 50 разработок Московского инновационного кластера. В их числе – профориентационный сервис, система мониторинга продуктивности сотрудников и роботы разного назначения.

Ключевым событием стала пленарная сессия с участием Сергея Собянина и президента Сбербанка Германа Грефа.

"За два дня мы увидели, как формируется глобальный интерес к российскому рынку технологий. Также в рамках саммита мы провели демодень международного акселератора Sber500. По итогам саммита фонды и стартапы анонсировали инвестиционные предложения на сумму свыше 1,6 миллиарда рублей", – отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

В рамках саммита состоялась церемония награждения лауреатов премии Startup Summit Awards, на которую поступило более 1 700 заявок из 79 регионов России. Жюри определило победителей в 17 номинациях.

Столичные организации получили 7 наград, а московская номинация "Лучшие инновации для города" собрала свыше 160 проектов.

Итогом саммита стало подписание трех соглашений о сотрудничестве между Москвой и Сбером. Одно из них предусматривает реализацию совместных проектов в сфере технологического предпринимательства. Второе ориентировано на поддержку молодых специалистов, в частности, проведение образовательных мероприятий и организацию стажировок. А в рамках третьего соглашения на территории СберСити будет создана крупнейшая площадка для пилотирования инноваций.

Ранее Москву наградили на форуме БРИКС за социальную роботизацию. Жюри высоко оценило достижения российской столицы в области комплексной роботизации и передовых автономных систем. Особое внимание было уделено внедрению беспилотного трамвая и автономного беспилотного робота-уборщика "Пиксель".