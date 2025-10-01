Форум "Российская креативная неделя" завершился

Фото: телеграм-канал "Антоний Швиндт | смыслы"

Форум-фестиваль "Российская креативная неделя", уже 6 лет определяющий вектор развития креативных индустрий, завершился. Его организатор, АНО "Креативная экономика", нацелен на трансляцию смелых идей и формирование будущего отрасли в связке с регионами.

В этом году он прошел впервые после принятия закона о креативных индустриях и поддержки высшего руководства страны, став площадкой для обсуждения перехода к ценностно-ориентированной экономике.

С 25 по 27 сентября в Москве и 28–29 сентября – в Санкт-Петербурге с участием властей, экспертов и партнеров обсуждались новые задачи отрасли и роль культурной столицы в креативной экономике. Форум, поддержанный 16 партнерами, собрал более 5 тысяч участников из 84 регионов и 516 спикеров из 7 стран.

В программе были три ключевых трека: ценностно-ориентированная экономика до 2035 года, пространственное развитие и творческий человек как основа экономики будущего. Обсуждался российский путь развития креативной экономики, объединяющий духовные ценности с технологиями и 16 направлениями креативных индустрий.

Особое внимание привлекла выставка ЭКСПО с участием креативных предпринимателей и регионов-партнеров, а также индустриальных партнеров – "Ростех", "Росатом", Фонд Мельниченко и других. Было подписано 15 соглашений о сотрудничестве с Минфином, художественными платформами и ведущими институтами.

По словам президента АНО "Креативная экономика" Марины Монгуш, форум задает тренд развития с фокусом на малые города и социальную значимость креативных продуктов. Представленные исследования потенциала городов и контента позволят масштабировать успешные практики в других индустриях.

Ранее в столице прошел конкурс для дизайнеров, художников, маркетологов и диджитал-агентств, получивший название "Дизайн-цех". Было подано свыше 290 заявок, а участие приняли 30 команд. Они разрабатывали брендированные сувениры для "Роскосмоса", ВДНХ, кластера "Ломоносов", Музея русского импрессионизма и арт-резиденции "Сильно".

Почти 440 компаний завершили пилотный этап проекта "Производительность труда"

Новость дополняется