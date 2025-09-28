Почти 10 тыс жителей Москвы посетили форум школьного туризма "Маршрут построен"

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Гостями форума школьного туризма "Маршрут построен" стали почти 10 тысяч москвичей. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на пресс-службу департамента образования и науки.

Мероприятие было приурочено к Всемирному дню туризма. Оно состоялось в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино".

Для посетителей организовали культурный, природный и спортивный треки. В последнем приняли участие команды столичных туристических клубов. Кроме того, посетители занимались спортивным ориентированием, попробовали свои силы в скалолазании и преодолевали короткую пешую дистанцию.

Для участников мероприятия подготовили викторины, мастер-классы, реконструкции и другое. Ребята и их родители также смогли узнать о начале отбора в московскую молодежную экспедицию в Африку "Шесть лет – шесть вулканов".

Как рассказала ученица школы № 1534 Анастасия Горлова, ей на форуме больше всего понравилась экотропа и зона семейных активностей.

Мероприятия в честь Всемирного дня туризма организовали и в столичных центрах дополнительного образования.

Ранее Москву назвали лидером России по уровню экономического развития туристической отрасли. Сформированный благодаря туризму спрос способствует созданию рабочих мест. Кроме того, каждый рубль, вложенный в развитие индустрии гостеприимства, приносит в экономику столицы 3,12 рубля.