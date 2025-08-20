Более 1 500 туристических маршрутов появилось на карте городов России

Фото: пресс-служба 2ГИС

2ГИС добавил на карту городов России более 1 500 туристических маршрутов, сообщили в компании. Пользователи смогут увидеть описание, длину, время в пути, рельеф и интересные точки маршрута.

В сервисе доступны прогулочные, горные, беговые и велосипедные маршруты. Чтобы найти маршруты в нужном городе или регионе, нужно ввести в строку поиска запрос "туристический маршрут".

Например, для велосипедистов доступны маршруты по олимпийской велотрассе в Москве и шоссейной трассе "Игора Драйв" в Санкт-Петербурге. Городские маршруты также включают в себя архитектурные и культурные прогулки, например, маршрут по Замоскворечью, Пречистенке и Арбату в Москве или от Пяти углов в Санкт-Петербурге.

Помимо этого, на карте представлены все национальные туристические маршруты, а также маршруты, проходящие через парки, заповедники и другие природные достопримечательности. Например, тропа по тисо-самшитовой роще или прогулка по Каньону Псахо в Сочи, маршрут на Бештау в Кавказских Минеральных Водах.

Туристические маршруты уже доступны в актуальной версии приложения на iOS и Android.

Ранее в Москве появились озвученные искусственным интеллектом (ИИ) аудиогиды. Например, одна из экскурсий посвящена творчеству советских писателей. Аудиогид предлагает побывать в Доме-музее Пастернака, Музее-галерее Евтушенко и Доме-музее Чуковского.