В АТОР сообщили о росте спроса на приключенческий туризм

Фото: depositphotos/leopolis

Россияне начали отдавать предпочтение приключенческому туризму. О росте спроса на такой вид отдыха рассказала глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Однако активный отдых, по ее словам, пока не получил широкого распространения.

"Спрос на приключенческий, активный туризм растет <...>. Но это не означает отказа от отдыха на море, и это не означает, что эти направления стали массовыми", – отметила Ломидзе.

По ее словам, такой вид туризма не сможет стать массовым, поскольку выбирающие его люди стремятся к особым впечатлениям. Например, таким образом они хотят попробовать взаимодействовать с природой и испытать свои силы в преодолении разного рода трудностей.

"И это не может быть многомиллионным потоком, это не конвейер. Но спрос действительно увеличился", – заключила глава АТОР.

Ранее стало известно, что количество запросов на летние туры в Крым выросло на 80% с июня. Общее количество туристов этим летом может превысить 7 миллионов человек.

В свою очередь, список популярных в России туристических направлений среди иностранцев возглавила Москва. По данным аналитиков, число онлайн-бронирований жилья туристами из других стран летом 2025-го выросло на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Каждое второе бронирование жилья приходится на столицу.