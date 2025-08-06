Эксперт Горин: при сложностях более безопасными оказываются организованные путешествия

Фото: depositphotos/dugwy

В условиях ограничений воздушного сообщения или закрытия границ более защищенными оказываются те туристы, кто путешествует с агентствами. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин.

По словам эксперта, 70% россиян выезжают за границу организованно, а 30% – самостоятельно. При этом внутри России показатели распределены наоборот.

Безопасность организованных путешествий эксперт объяснил тем, что в случае непредвиденной ситуации турист сможет быстрее получить поддержку. Тогда как самостоятельному туристу приходится разбираться без дополнительной помощи и к тому же иметь запас средств.

"В целом понятие самостоятельных бронирований стало условным в цифровых реалиях: подбор билетов или гостиницы через онлайн-агрегаторы ничем не отличается от обращения к услугам турагентств – в обоих случаях турист получает доступ к "витрине" разных вариантов", – отметил Горин.

Он также добавил, что предложение агрегатора или турагентства нередко оказывается дешевле, так как они заранее бронируют или оплачивают места. Кроме того, при крупной брони оптом цена также будет ниже.

Эксперт напомнил, что сейчас имеются различные программы лояльности, когда можно копить баллы и получать скидки. При этом сэкономить получится и на самостоятельном отдыхе, например, предпочесть невозвратные билеты или тарифы без багажа.

"Если речь идет о поездке по России, дешевле спланировать маршрут на личном автомобиле", – заключил Горин.

