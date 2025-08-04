АТА: в КНДР отсутствует интернет и возможность говорить по телефону

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Отдыхающие в КНДР обычно сталкиваются с отсутствием интернета и невозможностью говорить по телефону, рассказал Москве 24 вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян.

По его словам, на курорте в Вонсане хорошие новые отели и вкусное питание. Однако сервис развит пока не так, как в других странах. Для россиян, ставших первыми туристами, пятизвездочные отели сопоставимы по качеству с турецкими четырехзвездочными.

Кроме того, чтобы добраться до курорта, придется потратить много времени. Для начала надо из Москвы долететь до Владивостока, потом – в Пхеньян, а из него – в Вонсан. При этом неделя отдыха на курорте обойдется примерно в 150 тысяч рублей за одного, а семье из трех человек придется заплатить 450 тысяч.





Алексан Мкртчян вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Однако большинство отдыхающих отмечают, что их настораживают не цены, а отсутствие интернета и возможности говорить по телефону. Российские сим-карты в КНДР не работают, поэтому человек проведет в своеобразной в информационной пустыне. Многие люди не готовы жить неделю без связи с родными.

Он подчеркнул, что в стране можно купить местную сим-карту, но звонок будет международным и дорогостоящим. Более того, мобильный интернет есть только в отеле, и за каждые 10 минут пользования придется заплатить около 20 долларов. Но несмотря на стоимость, связь не отличается хорошим качеством.

Также есть и другие нюансы, отметил Мкртчян. Например, из отеля в КНДР нельзя выходить одному, только в сопровождении местных гидов. К тому же, не получится покинуть территорию курорта. Эксперт заключил, что такое место больше подходит тем, кто уже посетил значительное количество стран и хочет попробовать что-то новое.

Первые прямые авиарейсы из Москвы в Пхеньян запустили 27 июля. Время в пути составило 8 часов и 5 минут. Полет осуществила авиакомпания Nordwind на самолете Boeing 777-200ER вместимостью 440 пассажиров. Обратный рейс компания направила 29 июля. Время в пути не изменилось.

