29 июля, 11:24Туризм
Первый прямой авиарейс из Пхеньяна приземлился в Шереметьево
Фото: ТАСС/Сергей Булкин
Первый прямой авиарейс из Пхеньяна приземлился в столичном аэропорту Шереметьево, передает ТАСС.
Перелет осуществлял авиаперевозчик Nordwind на самолете Boeing 777-200ER, вместимость которого составляет 440 пассажиров. Время в пути заняло примерно 8 часов.
До этого первый рейс вылетел из Москвы в Пхеньян. Самолет сел в аэропорту в 09:30 по местному времени (в 03:30 по московскому времени) в понедельник, 28 июля. В столице КНДР рейс торжественно встретили, вручив цветы членам экипажа.
На борту в Пхеньян прибыл глава Минприроды РФ Александр Козлов, который возглавляет межправительственную комиссию по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству России и КНДР.