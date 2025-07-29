Первый прямой авиарейс из Пхеньяна приземлился в Шереметьево

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Первый прямой авиарейс из Пхеньяна приземлился в столичном аэропорту Шереметьево, передает ТАСС.

Перелет осуществлял авиаперевозчик Nordwind на самолете Boeing 777-200ER, вместимость которого составляет 440 пассажиров. Время в пути заняло примерно 8 часов.

До этого первый рейс вылетел из Москвы в Пхеньян. Самолет сел в аэропорту в 09:30 по местному времени (в 03:30 по московскому времени) в понедельник, 28 июля. В столице КНДР рейс торжественно встретили, вручив цветы членам экипажа.

На борту в Пхеньян прибыл глава Минприроды РФ Александр Козлов, который возглавляет межправительственную комиссию по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству России и КНДР.

