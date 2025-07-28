Первый прямой авиарейс из Москвы приземлился в Пхеньяне

Фото: ТАСС/AP

Первый прямой авиарейс из Москвы в Пхеньян приземлился в столице КНДР, сообщает ТАСС.

Самолет сел в аэропорту в 09:30 по местному времени (в 03:30 по московскому времени) в понедельник, 28 июля. В Пхеньяне рейс торжественно встретили, вручив цветы членам экипажа.

На борту в столицу Северной Кореи прибыл глава Минприроды РФ Александр Козлов, который возглавляет межправительственную комиссию по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству России и КНДР.

Рейс вылетел из аэропорта Шереметьево в воскресенье, 27 июля. Время в пути составило чуть больше 8 часов. Полет осуществила авиакомпания Nordwind. Обратный перелет запланирован на вторник, 29 июля, в 09:00 по местному времени (в 03:00 по московскому времени).

