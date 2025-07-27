Первый рейс из Москвы в Пхеньян вылетел из аэропорта Шереметьево

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Первый прямой авиарейс из Москвы в Пхеньян вылетел из аэропорта Шереметьево. Время в пути составит 8 часов 5 минут, сообщает ТАСС.

В столице КНДР самолет приземлится в 09:00 по местному времени. Полет осуществляет авиакомпания Nordwind на самолете Boeing 777-200ER вместимостью 440 пассажиров. Обратный рейс запланирован на 29 июля.

Nordwind открыла продажу билетов по этому рейсу с 18 июля. Цены начинались от 44,7 тысячи рублей. Всего за четыре дня, к 22 июля, все места были раскуплены.

В дальнейшем полеты будут выполняться раз в месяц, чтобы обеспечить стабильный спрос и полную загрузку рейсов. Однако частота полетов будет определена по результатам анализа трафика.

