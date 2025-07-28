Озвученные ИИ аудиогиды по Москве появились на Russpass

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В туристическом сервисе Russpass появились озвученные искусственным интеллектом (ИИ) аудиогиды по Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного комитета по туризму со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.

По словам вице-мэра, первые пять маршрутов уже опубликованы на Russpass.

"Список будет расти. До конца года планируется создать аудиорассказы более чем о 1,5 тысячи знаковых мест столицы", – отметила Сергунина.

Например, одна из экскурсий посвящена творчеству советских писателей. Аудиогид предлагает побывать в Доме-музее Пастернака, Музее-галерее Евтушенко и Доме-музее Чуковского. Другой маршрут включает в себя знакомство с павильоном № 29 "Цветоводство и озеленение" ВДНХ и Главным ботаническим садом имени Цицина Российской академии наук (РАН).

Кроме того, в рамках прогулки "Вокруг и около Кремля" ИИ-аудиогид расскажет о Государственном историческом музее, Александровском саде и парящем мосте в парке "Зарядье".

Аудиогиды также представлены в виде плейлистов, навигация позволяет слушать записи в удобном порядке. Звуковые дорожки сопровождаются фотографиями, текстовым описанием и отмечены изображением персонального помощника МосКота.

Для формирования экскурсий по индивидуальным маршрутам нужно выбрать интересующие места, информация о которых уже озвучена нейросетью, и включить аудиогид во вкладке "Маршрут".

Как сообщалось ранее, сервисом Russpass за пять лет воспользовались более 63 миллионов раз. При этом за полгода к нему обратились около 26 миллионов раз, что почти втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Проект начал работу 20 июля 2020 года и был создал по инициативе столичного правительства. В настоящее время в нем представлено около 57 тысяч предложений.

