Туристическим сервисом Russpass воспользовались более 63 млн раз за пять лет

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Более 63 миллионов раз воспользовались туристическим сервисом Russpass за пять лет. С момента запуска он смог объединить десятки полезных сервисов, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

При этом за полгода к сервису обратились около 26 миллионов раз, что почти втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Проект начал работу 20 июля 2020 года и был создал по инициативе столичного правительства. В настоящее время в нем представлено около 57 тысяч предложений.

На платформе предлагаются тематические экскурсии и авторские маршруты, билеты на самолет и другой транспорт, а также на мероприятия и в музей. Кроме того, там можно забронировать жилье, составить культурную и образовательную программу поездки.

Уже около 22 тысяч человек смогли получить индивидуальные рекомендации нейросети по выбору гостиниц, музеев и достопримечательностей.

В сервисе собрано более 1 тысячи готовых маршрутов, посвященных архитектуре, истории, литературе и другим областям. Желающие могут составить собственный маршрут на специальной странице, где им предлагается создать сценарий поездки на каждый день.

Предприниматели могут воспользоваться порталом "Russpass. Бизнес". На нем зарегистрировались уже свыше 3,4 тысячи туристических компаний.

Вместе с тем в интернет-издании "Russpass-журнал" представлены идеи для поездок, тематические подборки и интервью с экспертами. В нем опубликовано около 4 тысяч статей.

Ранее Russpass запустил бесплатные автобусные экскурсии нового формата. Двухэтажный автобус курсирует по различным локациям проекта "Лето в Москве". Для этого нужно заранее зарегистрироваться в сервисе.

Автобус работает по выходным дням до наступления осенних холодов. Всего в течение одного дня планируется проводить по три двухчасовые экскурсии, которые будут стартовать в 12:00, 14:00 и 16:00.