На форуме РВИО в Москве обсудили границы реальности в военных видеоиграх

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Эксперты обсудили границы реальности в военных видеоиграх в рамках тематического форума "Военная история в играх: границы реальности", организованного Российским военно-историческим обществом (РВИО), сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.

Эксперты индустрии провели дискуссию о том, где проходит грань между творческой свободой разработчика и сознательным искажением фактов. В мероприятии приняли участие разработчики популярных игр "Смута", "Мир танков", "Разведка 1944", "Спарта 2035" и других, а также представители компании по дистрибуции настольных игр "Мир хобби" и производителя масштабных моделей "Звезда".

Председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова указала, что цифровые технологии, видеоигры и киберспорт теперь занимают важное место в формировании патриотических ценностей у российской молодежи. Это позволяет в интерактивной форме передавать любовь к своей Родине.

"Интеграция патриотических ценностей с видеоиграми помогает укрепить связь молодежи с историей и будущим страны", – сказала Драгунова.

В программе форума, который проходил в Москве, были представлены лекции и тематические дискуссии от топ-менеджеров видеоигровой индустрии, экспертов Института развития интернета и Федерации компьютерного спорта России. Также гости смогли посетить интерактивные выставки, игровые турниры, презентации новых проектов и даже хакатон.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что первые 33 видеоигровые и анимационные студии прошли отбор и станут резидентами кластера видеоигр и анимации, который откроется в этом году в Москве. По словам мэра, инфраструктура кластера позволит создавать игры и 3D-анимацию любой сложности, а также будет служить точкой притяжения представителей индустрии.

