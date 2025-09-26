Собянин: в Москве снимают более 90% отечественных фильмов и сериалов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

В Москве снимается более 90% отечественных фильмов и сериалов. Об этом в MAX рассказал Сергей Собянин.

В столице в рамках поддержки киноиндустрии создается Московский кинокластер. Он объединит несколько площадок – кинопарк "Москино" в ТиНАО, кинозавод "Москино" на Рязанском проспекте и историческую Киностудию Горького.

Как напомнил мэр, кинопарк "Москино" уже стал площадкой для съемок 150 фильмов и сериалов. Здесь построены 34 площадки, 6 павильонов и 6 объектов инфраструктуры. Планируется, что к 2030 году их число вырастет до 70.

Кинозавод, по словам Собянина, является современным кино­медиакластером полного цикла.

"Там расположены 4 съемочных павильона, 2 XR-павильона с конструкцией из LED-экранов для создания сцен с помощью технологии виртуальной реальности, тематический павильон "Полиция", а также центр костюма и реквизита "Жар-птица", центр моды и дизайна, пространство музыкальных культур TAU", – рассказал глава города.

Он также добавил, что там построят уникальный павильон с бассейном глубиной 7 метров для подводных съемок. Вместе с тем до конца 2025 года будут завершены масштабные работы по модернизации Киностудии Горького.

В составе кластера также работают киноплатформа и кинокомиссия "Москино", добавил мэр.

"В августе прошла вторая Московская международная неделя кино, которую посетили больше 700 тысяч человек. Ее главным итогом стали новые соглашения и проекты", – сказал Собянин.

Например, две столичные компании договорились о совместной работе с индийскими и узбекскими партнерами. Также были подписаны соглашения о киногородах. Партнерами Москвы стали Каир, Мехико, Рио-де-Жанейро и Стамбул.

Ранее в Москве стартовал прием заявок на получение финансовой поддержки для продвижения фильмов с духовными ценностями. Кинопроизводители и телеканалы смогут компенсировать до 70% расходов, но не более 5 миллионов рублей.

Также в столице активна система рибейтов, которая позволяет иностранным кинопроизводителям компенсировать до 45% затрат. Доступен и грант за создание образа Москвы в фильмах.