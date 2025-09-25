Москва поддержит грантами фильмы с нравственно-духовными ценностями

Фото: depositphotos/maxxyustas

В Москве стартовал прием заявок на получение финансовой поддержки для продвижения фильмов с духовными ценностями и детско-юношеским контентом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Московского кинокластера.

Прием заявок ведется через киноплатформу "Москино" в разделе "Гранты для киноиндустрии" и продлится до 30 декабря.

"Кинопроизводители, кинопрокатные компании, онлайн-платформы и телеканалы смогут компенсировать до 70% расходов, понесенных претендентом в течение 12 календарных месяцев, предшествующих дню подачи заявки, но не более 5 миллионов рублей", – говорится в сообщении.

Для этого нужно создать заявку и предоставить пакет необходимых документов. Поддержка позволит возместить часть понесенных затрат, связанных с продвижением фильмов в Москве.

В столице активна система рибейтов. Она позволяет иностранным кинопроизводителям компенсировать до 45% затрат. При этом максимальный размер поддержки составляет 50 миллионов рублей. Также доступен грант за создание образа Москвы в фильмах.

Ранее киноплатформа "Москино" помогла съемочной группе фильма "Шум времени" воплотить несколько масштабных сцен. Как рассказал генеральный продюсер и режиссер картины Алексей Учитель, благодаря удобному онлайн-сервису все организационные вопросы решились оперативно.

Певица Лариса Долина также оценила концертную площадку кинопарка "Москино". Она заявила, что это дань отечественному кинематографу. Артистка призналась, что это "очень впечатляет", и подчеркнула, что хорошо, что власти города "заботятся даже об этом".