Лариса Долина оценила концертную площадку кинопарка "Москино"

Фото: Мосфото

Концертная площадка кинопарка "Москино" – дань отечественному кинематографу, заявила народная артистка России Лариса Долина в беседе с журналистами во время празднования Дня города.

"И еще одна лишняя концертная площадка для всех, кто выходит на сцену в самые знаменательные дни Москвы, ну, и конечно, дань нашему кинематографу", – цитирует Долину Агентство "Москва".

Она призналась, что это "очень впечатляет", и подчеркнула, что хорошо, что власти города "заботятся даже об этом". Певица добавила, что в кинопарке можно погулять и посмотреть, "что настроили".

Ранее главный продюсер "Амедиа Продакшн" Наталия Клибанова рассказала, что киноплатформа "Москино" действует как многофункциональный центр для кинопроизводителей, сокращая время на подготовку к съемкам. Платформа дает возможность удобно искать объекты и декорации, получать разрешения и согласовывать съемки через московскую кинокомиссию, а также подбирать костюмы, техники и партнеров.

