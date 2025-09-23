Продюсер: киноплатформа "Москино" расширила возможности для съемок

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Киноплатформа "Москино" действует как многофункциональный центр для кинопроизводителей, сокращая время на подготовку к съемкам. Об этом рассказала главный продюсер "Амедиа Продакшн" Наталия Клибанова, сообщает Агентство "Москва".

По словам Клибановой, киноплатформа работает по принципу МФЦ, предоставляя единое окно для решения различных задач кинопроизводства.

Платформа позволяет удобно искать объекты и декорации, получать разрешения и согласовывать съемки через московскую кинокомиссию, а также подбирать костюмы, техники и партнеров, подчеркнула продюсер.

"Мы снимали свои проекты через платформу и в кинопарке, и на кинозаводе "Москино", получали различные разрешения и согласования для съемок в Москве. Коллеги работают оперативно и готовы в ручном режиме сопровождать наши съемки – это значительно сокращает время на подготовку к съемкам", – поделилась Клибанова.

Она отметила, что инфраструктура кинопарка, создаваемая последние два года, значительно увеличила технологические, логистические и финансовые возможности для съемок.

По ее мнению, гранты и поддержка, выделяемые Москвой, стимулируют производителей наращивать объем производства в городе и привлекать в индустрию новые кадры.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что "Москино" исполнилось два года. По словам мэра, кинопарк не только позволяет облегчить процесс утверждения съемок через кинокомиссию, но и предоставляет возможность поближе познакомиться с данной индустрией.