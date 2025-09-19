Алексей Воробьев восхитился масштабом кинопарка "Москино"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Актер, музыкант и телеведущий Алексей Воробьев заявил, что кинопарк "Москино" – масштабная площадка для кинопроизводства, не имеющая аналогов даже в Голливуде, передает Агентство "Москва".

Воробьев рассказал, что это был не первый его визит в кинопарк. По его словам, он уже снимался в историческом павильоне студии в фильме "Московская касса невест".

"Конечно, еще тогда я был впечатлен масштабом происходящего. Когда мы говорим "русский Голливуд", мы не учитываем, что в Голливуде нет ни одной такой огромной по масштабу студии. Здесь столько всего. Помимо кино, здесь еще концертная площадка", – отметил музыкант.

Исполнитель подчеркнул, что "Москино" представляет собой город, созданный для творчества.

"Это прекрасно, этим можно только восхищаться, радоваться и надеяться почаще здесь бывать", – заключил артист.

Ранее Воробьев показал обручальные кольца с оперной певицей Аидой Гарифуллиной. Черно-белую фотографию он опубликовал на своей странице в соцсети Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена и признана экстремистской в России). На снимке пара держится за руки на фоне букета цветов.