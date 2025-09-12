Певцы Алексей Воробьев и Аида Гарифуллина станут ведущими "Интервидения"

Фото: legion-media.com/"Комсомольская правда"/PhotoXPress.ru/Михаил Фролов

Актер и певец Алексей Воробьев и оперная певица Аида Гарифуллина станут ведущими международного песенного конкурса "Интервидение", передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мероприятия.

В России конкурс прокомментируют телеведущая Яна Чурикова и продюсер программ Первого канала Юрий Аксюта.

Как отметил Воробьев, стать ведущим "Интервидения" для него большая честь и ответственность. Певец обратил внимание, что вместе с командой хочет не просто провести конкурс, но и создать праздничную атмосферу, наполнить обстановку яркими эмоциями и незабываемыми впечатлениями.

"Это чувство, будто выходишь на главную сцену планеты. Столько талантов, культур и эмоций соберутся в одном месте!" – добавила Гарифуллина.

Она подчеркнула, что рада возможности провести конкурс и быть в его эпицентре, а также стать голосом для зрителей "Интервидения". Вместе с тем она пообещала, что песенные соревнования пройдут ярко, искренне и незабываемо.

"Интервидение" состоится в Москве в следующую субботу, 20 сентября. Победитель получит денежный приз в 30 миллионов рублей, а также кубок.

Россию на конкурсе представит заслуженный артист Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman. Он выступит с песней "Прямо по сердцу", которую написал композитор и продюсер Максим Фадеев.