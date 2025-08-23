23 августа, 10:46Культура
Победитель конкурса "Интервидение" получит 30 млн рублей
Фото: ТАСС/Олег Елков
Победитель конкурса "Интервидение" получит денежный приз в 30 миллионов рублей. Об этом рассказал директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов.
"Победителю конкурса будет вручен Кубок "Интервидения" и денежный приз размером 30 миллионов рублей", – приводит слова дипломата ТАСС.
По словам Алимова, денежное награждение станет стимулом для участников, а также позволит повысить престиж конкурса.
Ранее стало известно, что США на "Интервидении" представит певец Брендон Ховард. Он за свою карьеру записал большое количество синглов, многие из которых занимали высокие позиции в музыкальных чартах.
Конкурс пройдет в Москве 20 сентября. От России будет выступать певец Shaman. Песню для него написал композитор и продюсер Максим Фадеев. Композиция "Прямо по сердцу" была впервые представлена на премии телеканала МУЗ-ТВ.
