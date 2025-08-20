Форма поиска по сайту

20 августа, 21:36

Культура
Report: Азербайджан не примет участия в конкурсе "Интервидение"

Азербайджан отказался от участия в "Интервидении" – СМИ

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Азербайджан не будет участвовать в конкурсе "Интервидение", который пройдет в России. Среди причин названы внутренние обстоятельства и нехватка времени для подготовки, сообщило агентство Report.

Однако в пресс-службе конкурса рассказали РИА Новости, что Азербайджан и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) не отправляли свое окончательное решение об участии.

Как ранее заявил директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД РФ Александр Алимов, участие в конкурсе подтвердила 21 страна. В их число вошли Россия, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Кения, Китай, Колумбия, Куба, Киргизия, Мадагаскар, Саудовская Аравия, Сербия, США, Таджикистан, Узбекистан, Эфиопия и ЮАР.

При этом приглашения к участию получили некоторые европейские страны. Организаторы выразили сожаление в связи с тем, что некоторые государства не смогут присоединиться к конкурсу в связи с внутренними проблемами, нехваткой времени на подготовку и плотным графиком мероприятий у министерств.

"Интервидение" пройдет в Москве 20 сентября. Россию на конкурсе представит певец Shaman с песней "Прямо по сердцу".

Победитель получит 30 миллионов рублей. Однако сумма не является окончательной, поскольку при согласовании условий с учредителями "Интервидения" организаторы могут увеличить размер выигрыша.

"Интервью": белорусская участница "Интервидения" – о подготовке к мероприятию

культура

