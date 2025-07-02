Победитель "Интервидения" получит 30 миллионов рублей

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Артист, который станет победителем музыкального конкурса "Интервидение", получит в качестве выигрыша в этом году 30 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом эта сумма не является окончательной, так как организаторы могут при согласовании всех условий с учредителями "Интервидения" увеличить размер выигрыша.

Кроме того, в положениях конкурса указано, что участником может стать национальная звезда старше 16 лет с высоким индексом популярности. Артист или музыкальная группа должны иметь различные награды, просмотры на видеохостинге YouTube, а также высокие рейтинги и ротации на ТВ, радио.

"Интервидение" пройдет в Москве 20 сентября. Принять участие в нем смогут свыше 20 стран, в том числе Китай, США, африканские и латиноамериканские государства. На организацию и проведение конкурса выделено 750 миллионов рублей.

Россию на "Интервидении" представит Shaman. Песню для него написал композитор и продюсер Максим Фадеев. Композиция "Прямо по сердцу" была впервые представлена на премии телеканала МУЗ-ТВ.

Известно и то, что композитор и продюсер Игорь Матвиенко войдет от России в состав жюри. Вместе со своими коллегами из других стран он проголосует за того, кто должен стать победителем "Интервидения".

