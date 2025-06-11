США примут участие в международном конкурсе "Интервидение"

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США подтвердили участие своих представителей в международном песенном конкурсе "Интервидение", который состоится в 2025 году. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на организаторов мероприятия.

"Имена участников будут известны позже", – уточнили представили "Интервидения".

Проведение конкурса запланировано на 20 сентября. Участвовать в нем будут свыше 20 стран, в том числе Китай, африканские и латиноамериканские государства. На подготовку и проведение "Интервидения" выделено 750 миллионов рублей.

Россию на конкурсе представит Shaman. Песню для него написал композитор и музыкальный продюсер Максим Фадеев. Она получила название "Прямо по сердцу" и была представлена Shaman на церемонии премии телеканала "Муз-ТВ".