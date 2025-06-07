07 июня, 21:59Шоу-бизнес
Shaman представил песню для "Интервидения" на премии "Муз-ТВ"
Фото: ТАСС/Арина Антонова
Российский музыкант Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов. – Прим. ред.) исполнил песню "Прямо по сердцу" на церемонии премии телеканала "Муз-ТВ". С этой композицией певец представит Россию на музыкальном конкурсе "Интервидение", передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что песню, с которой Shaman выступит на "Интервидении", написал композитор и музыкальный продюсер Максим Фадеев. Он рассказывал, что ему было приятно сочинять песню для Дронова. Однако, по его словам, перед ним стояла непростая задача.
О том, что Shaman представит Россию на "Интервидении", стало известно 19 мая. Певец заявил, что быть первым участником от России в истории нового конкурса трудно, однако он не из робких.
"Интервидение" пройдет 20 сентября. Участвовать в нем будут свыше 20 стран, в том числе Китай, африканские и латиноамериканские государства.
На подготовку и проведение конкурса выделено 750 миллионов рублей. Целевое и эффективное использование средств проконтролирует МИД России.
Свыше двух десятков стран примут участие в "Интервидении" в Москве