Игорь Матвиенко представит Россию в жюри "Интервидения"

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Советский и российский композитор, продюсер Игорь Матвиенко войдет от России в состав международного жюри музыкального конкурса "Интервидение". Об этом сообщает пресс-служба мероприятия.

Матвиенко вместе со своими коллегами из других стран, чьи музыканты будут выступать в этом году на конкурсе, проголосует за того, кто должен стать победителем "Интервидения".

Народный артист России пообещал оценивать все выступления максимально объективно. Он подчеркнул, что будет учитывать не только вокальное мастерство, но и артистизм, а также оригинальность.

"Интервидение" пройдет в Москве 20 сентября. Участвовать в нем будут свыше 20 стран, в том числе Китай, США, африканские и латиноамериканские государства. На организацию и проведение конкурса выделено 750 миллионов рублей.

Россию на "Интервидении" представит Shaman. Песню для него написал композитор и музыкальный продюсер Максим Фадеев. Она получила название "Прямо по сердцу" и была представлена впервые на премии телеканала "Муз-ТВ".

