Путин заявил, что РФ станет центром притяжения талантов благодаря "Интервидению"

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Россия гордится тем, что станет центром притяжения талантов со всего мира в ходе проведения международного конкурса песен "Интервидение", заявил Владимир Путин.

"Совсем скоро, через 100 дней, наша страна тепло встретит финалистов международного музыкального конкурса "Интервидение". Мы искренне гордимся, что именно Россия <...> объединит на столичной концертной площадке представителей разных культурных традиций, музыкальных жанров и направлений, предоставит им прекрасную возможность заявить о себе", – отметил Путин в приветственной телеграмме участникам церемонии запуска часов обратного отсчета до финала конкурса.

Президент РФ добавил, что активное участие в этом мероприятии принимают участие волонтеры, чья доброжелательность послужит успешному проведению конкурса. Он также выразил уверенность, что "Интервидение" 2025 года подарит зрителям и финалистам грандиозный и незабываемый праздник, а также будет содействовать укреплению международных гуманитарных связей.

Конкурс пройдет 20 сентября, в нем примут участие 20 стран, включая Китай и США. Точные имена всех участников будут известны позднее, но до этого сообщалось, что Россию представит певец Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов). Он планирует исполнить песню "Прямо по сердцу".

