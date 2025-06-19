Путин пригласил ЮАР на конкурс "Интервидение"

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Владимир Путин на встрече с вице-президентом ЮАР Полом Машатиле заявил, что ожидает делегацию страны на международном музыкальном конкурсе "Интервидение". Его слова передает ТАСС.

Президент напомнил, что Машатиле раньше был главой Минкульта ЮАР и уделял много внимания сотрудничеству государства с Россией в сфере культуры.

"Интервидение" пройдет в этом году в Москве 20 сентября. Участвовать в нем будут свыше 20 стран, в том числе Китай, США, африканские и латиноамериканские государства.

На организацию и проведение конкурса выделено 750 миллионов рублей. Целевое и эффективное использование средств проконтролирует министерство иностранных дел РФ.

Россию на конкурсе представит Shaman. Песню для него написал композитор и музыкальный продюсер Максим Фадеев. Она получила название "Прямо по сердцу" и была представлена впервые на премии телеканала "Муз-ТВ".

Сам артист заявлял, что быть первым участником от России в истории нового конкурса трудно, однако он не из робких.