На "Интервидение" приглашены США и ряд стран Европы

Фото: depositphotos/cookelma

Ряд европейских стран и США получили приглашения для участия в международном песенном конкурсе "Интервидение–2025". Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Фонд сохранения и поддержки культурного наследия и развития национальной и мировой культуры "Традиции искусства".

"Уже в этом году на конкурсе будут представлены представители всех континентов, что явно демонстрирует глобальный интерес к формату", – отметили организаторы.

При этом они выразили сожаление из-за того, что некоторые страны не смогут присоединиться к конкурсу в связи с внутренними проблемами, нехваткой времени на подготовку и плотным графиком мероприятий у министерств.

На сегодняшний день свое участие официально подтвердили 19 государств, добавили в фонде. В их число входят Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Китай, Колумбия, Куба, Кыргызстан, Мадагаскар, Россия, Саудовская Аравия, Сербия, США, Узбекистан, Таджикистан и ЮАР.

"Интервидение" пройдет в Москве осенью. Россию на конкурсе представит певец Shaman с песней "Прямо по сердцу".

Победитель получит 30 миллионов рублей. Однако сумма не является окончательной, поскольку при согласовании условий с учредителями "Интервидения" организаторы могут увеличить размер выигрыша.