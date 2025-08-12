Композитор Игорь Крутой оценил песню Shaman для "Интервидения"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Композитор Игорь Крутой назвал добротной песню "Прямо по сердцу", с которой заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, выступит на "Интервидении", передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу международного музыкального конкурса.

Крутой отметил, что композиция Дронова позволяет как показать вокал, так и успешно выступить. Вместе с тем он назвал "Интервидение" значимым событием в музыкальной индустрии.

"Любой конкурс или музыкальный проект, который будет давать звезд и хиты, будет только в плюс (для мира музыки. – Прим. ред.)", – подчеркнул композитор.

Песню "Прямо по сердцу" для Shaman написал композитор и продюсер Максим Фадеев. Впервые композицию представили на премии телеканала МУЗ-ТВ.

"Интервидение" пройдет в Москве 20 сентября. В нем примут участие более 20 стран, в числе которых – Китай, США, африканские и латиноамериканские государства. Победитель конкурса получит 30 миллионов рублей.