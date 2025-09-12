Россия выступит девятой на "Интервидении"

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Россия получила девятый номер в очередности выступлений в международном песенном конкурсе "Интервидение". Об этом сообщает ТАСС .

К настоящему моменту свою очередь узнали уже более половины конкурсантов. Церемония жеребьевки проходит в Национальном центре "Россия".

Церемония жеребьевки отразила традиции и символы русской культуры. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman), который будет представлять страну на конкурсе, налил кипяток из самовара в одну из чашек, которые были установлены на "колесе фортуны". Затем на ней проступил номер девять.

"Интервидение" состоится в Москве 20 сентября. Победитель получит денежный приз в 30 миллионов рублей, а также Кубок "Интервидения". Как отмечал директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов, денежное награждение станет стимулом для участников.

Песню, с которой Дронов выступит на конкурсе, написал композитор и продюсер Максим Фадеев. Композиция "Прямо по сердцу" была впервые представлена на премии телеканала МУЗ-ТВ.