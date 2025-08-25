Россиянам рассказали, как пройдет "Интервидение"

Международный музыкальный конкурс "Интервидение" пройдет в России 20 сентября. Свое участие уже подтвердила 21 страна. Кто выйдет на сцену и чего ждать от музыкального праздника – в материале Москвы 24.

Что за конкурс?

Фото: ТАСС/EPA/SERGEI ILNITSKY

Указ о проведении международного музыкального конкурса "Интервидение" подписал Владимир Путин в феврале 2025 года. Масштабное шоу состоится на "Live Арене" в Москве 20 сентября. Конкурс поспособствует укреплению международных гуманитарных связей и станет "грандиозным, незабываемым праздником", подчеркивал президент РФ.





Владимир Путин президент России Мы искренне гордимся, что именно Россия станет центром притяжения талантов со всего мира, объединит на столичной концертной площадке представителей разных культурных традиций, музыкальных жанров и направлений, предоставит им прекрасную возможность заявить о себе.

При этом "Интервидение" изначально проводилось еще в советские годы. Его прообразом стал музыкальный конкурс "Золотой ключ", который впервые прошел в Праге в 1965 году. Участниками тогда были музыканты из СССР, Чехословакии, Венгрии, Польши и других государств. В последующие годы к событию присоединялись многие мировые звезды, среди которых немецкая диско-группа Boney M и американская исполнительница Глория Гейнор.

Идею о возобновлении международного конкурса Владимир Путин озвучил еще в 2009 году, а с 2022-го о проекте стали говорить как об альтернативе "Евровидению". Однако, по словам директора департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александра Алимова, "Интервидение" не задумано в противовес этому конкурсу и стилистически будет от него отличаться.

"Мы ищем объединяющий язык, основанный на таких ценностных ориентирах, как взаимное уважение, культурный суверенитет, равноправие. В то время как "Евровидение" омрачено политикой и политиканством, делает ставку на ненормальность, экстремальную экстравагантность на грани откровенной пошлости", – сказал Алимов ТАСС.





Александр Алимов директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Мы нацелены и, уверен, покажем, что популярная музыка может завоевывать сердца миллионов иным путем.

Еще одно отличие – выбор места для проведения следующего конкурса. Если на "Евровидении" это право завоевывает страна, чей артист победил годом ранее, то на "Интервидении" это определяют руководители официальных делегаций, пояснил РИА Новости специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Ранее он отметил, что конкурс будет ежегодным, а в качестве следующей точки его проведения рассматривается Китай.

Как определится лучший?

Выбирать победителя на "Интервидении" будет Международное профессиональное жюри. В состав комиссии войдут эксперты национальных музыкальных индустрий от каждой страны-участницы, рассказал журналистам один из судей конкурса, продюсер Игорь Матвиенко.





Игорь Матвиенко судья "Интервидения", продюсер В центре внимания судей будут вокал исполнителей, сценическое мастерство и культурная уникальность номеров. Правила голосования исключают оценивание членами жюри своей страны, что снижает риски конфликта интересов.

Порядок выступлений определит жеребьевка, которую организуют 12 сентября в Национальном центре "Россия", добавил Матвиенко.

За победу триумфатор "Интервидения", помимо Кубка, получит 30 миллионов рублей, рассказал Александр Алимов. По словам представителя МИД, крупный денежный приз простимулирует участников и повысит престиж конкурса.

Кто выйдет на сцену?

Официально свое участие в "Интервидении" подтвердили артисты из 21 страны, сообщали организаторы. В их числе исполнители из США, стран БРИКС, СНГ, Латинской Америки, Азии и Африки.

Критериями для участия стало наличие у конкурсантов статуса национальный звезды и высокого индекса популярности. Артист или музыкальная группа должны были иметь различные награды, большое количество просмотров на видеохостинге YouTube, а также высокие рейтинги и ротации на ТВ или радио. При этом минимальный возраст для музыкантов – 16 лет, говорится в положении мероприятия. Однако все критерии носят рекомендательный характер, подчеркнули организаторы.

В качестве представителя от России был выбран Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов). Артист исполнит песню "Прямо по сердцу", написанную композитором и продюсером Максимом Фадеевым.





пресс-служба "Интервидения" Без изменения тональности – Shaman идеально взял высокие ноты. Совместно с Ярославом был создан тот самый "эффект мурашек" – дождитесь финального аккорда!

Что касается соперников россиянина, от КНР, к примеру, на конкурсе выступит исполнитель Ван Си, получивший на родине прозвище Элвис за выразительный и бархатный голос. Артист является выпускником Шэньянской консерватории музыки, победителем Национального конкурса молодых певцов CCTV, а также лауреатом премий QQ Music Heartbeat Awards и Music Pioneer Awards, сообщали организаторы.

В свою очередь, от США на сцену выйдет Брендон Ховард. За свою карьеру артист выпустил множество синглов, не раз покорявших ведущие хит-парады, в числе которых – Billboard-200, Dancefloor и Super Model. Одной из его знаковых работ стал официальный гимн чемпионата мира по футболу 2010 года в ЮАР – композиция Ke Nako, записанная в коллаборации с другими музыкантами и посвященная Нельсону Манделе.

Сам Ховард происходит из творческой семьи: его бабушка Жозефина была участницей группы The Caravans, а мама Мики добилась успеха как автор и исполнитель соул-песен. При этом в СМИ распространялись слухи о возможном родстве Брендона с поп-королем Майклом Джексоном. Однако сам Ховард подобные разговоры опровергает.

Были и страны, которые не стали отправлять своего конкурсанта на "Интервидение". К примеру, от участия отказался Азербайджан, объяснив это "внутренними обстоятельствами" и нехваткой времени на подготовку. Также, по данным СМИ, из-за схожих причин не выйдет на сцену и представитель Объединенных Арабских Эмиратов.

