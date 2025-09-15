Фото: пресс-служба кинопарка "Москино"

Более 7 тысяч зрителей посетили летний кинотеатр "Москино Музеон" с момента открытия, рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе учреждения.

Он открылся 26 июня под живое музыкальное исполнение группы "Город 312", а первым фильмом, который зрители смогли посмотреть на новой площадке, стала мелодрама Оксаны Бычковой "Питер FM". С момента открытия было проведено более 150 сеансов, репертуар кинотеатра отличался разнообразием.

"Здесь были представлены авторское кино, актуальные новинки проката, фестивальные хиты и бессмертная классика мирового кинематографа. Кроме того, "Москино Музеон" предлагал показы фильмов на языке оригинала с русскими субтитрами", – отметили в пресс-службе.

Кроме того, в кинотеатре проводились специальные мероприятия, например показы в рамках программы "Выбор режиссера". Ее суть заключалась в том, чтобы продемонстрировать разнообразие и широту художественного видения. Фильмы для показа в рамках проекта выбирали режиссеры. Критериями становились их значимость, оригинальность или влияние на кинематограф.

Также в кинотеатре проводилась программа "Индустрия рекомендует". Она была разработана для представления картин, которые получили признание в профессиональных кругах киноиндустрии. Специальные показы не только способствовали популяризации качественного кино, но и развивали культурное восприятие аудитории.

"Программа познакомила зрителей с различными жанрами, стилями и темами, позволяя им расширить свои горизонты и увидеть кино с разных точек зрения", – пояснили в учреждении.

В течение летнего сезона зрители смогли посмотреть такие фильмы, как "Дракула", "Всеведущий читатель", "Ночь на Земле" и многие другие.

Ранее стало известно, что 17 сентября в кинотеатрах "Москино" пройдут показы фильмов "Белый тигр" и "На войне как на войне". Они состоятся в рамках программы "Москино. Во имя памяти", приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Кинопоказы посвящены ключевым датам и событиям российской истории, а также выдающимся личностям советского и российского кино.

