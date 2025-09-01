Какие патриотические фильмы покажет сеть "Москино" в сентябре

Фото: пресс-служба "Москино"

Кинопоказы фильмов "Белый тигр" и "На войне как на войне" пройдут в сентябре в кинотеатрах "Москино", сообщили в пресс-службе киносети.

С января 2025 года в рамках программы "Москино. Во имя памяти", приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, в кинотеатрах сети проходят кинопоказы, которые посвящены ключевым датам и событиям российской истории, а также выдающимся личностям советского и российского кино.

Каждый фильм раскрывает отдельные темы, такие как блокада Ленинграда, женщины и война, дети военного времени и многие другие. В программу входят как выдающиеся советские картины, так и яркие российские работы последних лет.

С января по август зрители смогли увидеть такие фильмы, как "Солдатик", "Битва за Севастополь", "Сталинград" и многие другие. Программа направлена на патриотическое воспитание, сохранение исторической памяти России и актуализацию культурного наследия в области советского и российского кино.

Показы фильмов "На войне как на войне" и "Белый тигр" пройдут 17 сентября. Зрители смогут увидеть выдающиеся картины о войне, каждая из которых предлагает свой взгляд на страницы истории.

"На войне как на войне" вышел в 1968 году, режиссер – Виктор Трегубович. Фильм рассказывает о младшем лейтенанте, который стал командиром "самоходки" с экипажем опытных бойцов. Картина раскрывает их боевые и повседневные будни на фронте.

Премьера ленты "Белый тигр" состоялась в 2012 году, режиссер – Карен Шахназаров. Это драма о завершающем этапе Второй мировой войны, где советские войска сталкиваются с неуязвимым немецким танком "Белый тигр". Для того чтобы с ним бороться, советское командование создает специальную модель Т-34-85.

Программа "Москино. Во имя памяти" продлится до декабря 2025 года, на все кинопоказы вход бесплатный, по предварительной регистрации на сайте киносети.

Ранее стало известно, что Москва договорилась о международном сотрудничестве в сфере кинематографа с представителями 4 стран, а именно с организациями в Бразилии, Турции, Мексике и Египте. Соглашения были подписаны в рамках Московской международной недели кино.

Инициатором договоренностей выступил московский кинокластер. В его состав входят киностудии, кинопарк, кинокомиссия, а также сеть кинотеатров "Москино". Документы предполагают обмен лучшими практиками, работу над совместными проектами и взаимную помощь при проведении съемок.

