Сергей Собянин объявил о завершении второго этапа создания кинопарка "Москино"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин в ходе осмотра кинопарка "Москино" в ТиНАО объявил о новой мере финансовой поддержки кинопроизводителей.

"Мы приняли решение о том, что будем субсидировать часть расходов на рекламу кино, если это кино возрождает наши духовные ценности. Это кино для юношей, для подростков", – рассказал мэр Москвы.

Также глава города поздравил работающих на съемочных площадках специалистов с Днем российского кино. Он подчеркнул, что за последние годы объем зрителей, которые стали смотреть отечественные кинопроекты, увеличился в разы.

"Я думаю, что это самый важный итог нашей работы. Я думаю, что кино сегодня – не только развлечение, это и идеология, и воспитание, и продвижение нашей страны. И то, что вы делаете, – это просто замечательно. Я очень благодарен вам, десяткам тысяч работников кино, которые производят и работают над российским киноискусством", – подчеркнул градоначальник.

Собянин отметил, что власти города делают все, чтобы Москва подтверждала свой статус российской столицы кино. По его словам, московская инфраструктура уже находится на мировом уровне. Мэр также напомнил, что в прошлом году он совместно с Владимиром Путиным открыл в столице первую очередь парка "Москино". Спустя год объем возможностей площадок парка был удвоен.

Кроме того, мэр отметил, что сейчас специалисты модернизируют киностудию имени Горького. В результате объем съемочных павильонов будет увеличен в два раза.

В свою очередь, режиссер и кинопродюсер Константин Эрнст, съемки картины которого также проводятся на территории кинопарка "Москино", выразил благодарность Собянину и столице за поддержку.

"Спасибо вам, Москве за то, что вы делаете для российского кинематографа, и за создание этой беспрецедентной площадки на абсолютно мировом уровне. И Москва подтверждает еще одну свою ипостась мирового лидера – теперь уже в области кинопроизводства", – подчеркнул Эрнст.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы уточнили, что новые меры финансовой поддержки кинопроизводителей, объявленные Собяниным, подразумевают компенсации до 70% затрат на размещение рекламы в городе. Получить их могут производители фильмов для детей и юношей, а также авторы картин, отражающих традиционные, духовно-нравственные ценности России. Максимальный объем поддержки составит 5 миллионов рублей.

Ранее режиссер Федор Бондарчук отметил огромный вклад Собянина в развитие отечественного кино. По его словам, мэр Москвы в течение последних 3 лет сделал для данной отрасли то, что не мог сделать никто. Режиссер выразил особую признательность Собянину от лица всех кинематографистов.