Федор Бондарчук отметил огромный вклад Собянина в развитие кино

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Режиссер Федор Бондарчук отметил огромный вклад Сергея Собянина в развитие отечественного кино. Своим мнением он поделился на Московской международной неделе кино.

По словам Бондарчука, мэр Москвы в течение последних трех лет сделал для данной отрасли то, что не мог сделать никто.

"Он большой молодец. <...> Это искренняя правда", – приводит его слова телеграм-канал "Говорит Москино".

Режиссер также выразил особую признательность Собянину от лица всех кинематографистов.

Московская международная неделя кино стартовала в столице 23 августа. Проект объединил десятки площадок по всему городу, включая кинотеатры, кинопарк "Москино", Парк Горького, музей-усадьбу "Кусково" и многие другие. Вплоть до 27 августа в его рамках будут проводиться показы российских и зарубежных кинопроектов, автограф-сессии и творческие встречи.

Например, на Северном речном вокзале уже состоялся специальный показ проекта "В списках не значился" о создании одноименного спектакля в Театре Олега Табакова. Кроме того, для посетителей начал работать мобильный кинотеатр, маршрут которого пройдет от парка "Красная Пресня" до фудмолла "Три вокзала. Депо".