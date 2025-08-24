Московская международная неделя кино стартовала в столице. На Северном речном вокзале прошел специальный показ проекта "В списках не значился" о создании одноименного спектакля в Театре Олега Табакова.

Военная драма по повести писателя Бориса Васильева – это рассказ о подвиге Неизвестного солдата, памятники которому стоят по всей России. Исполнитель главной роли актер Владислав Миллер, признался, что работа над спектаклем – это огромная ответственность.

