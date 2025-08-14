Форма поиска по сайту

14 августа, 17:30

Культура

Фестиваль "Театральный бульвар" представил оперетту на Патриарших прудах

Фестиваль "Театральный бульвар" представил оперетту на Патриарших прудах

На Патриарших прудах в рамках фестиваля "Театральный бульвар" проходит концерт оперетты. Сцену установили прямо над водой, а зрителям исполняют классические мелодии и советские песни под рояль.

Программа вечера посвящена венской оперетте. По словам ведущего солиста театра "Московская оперетта" Павла Иванова, задача артистов – как можно больше погрузить зрителей в атмосферу жанра.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

