"Моя Москва": Сергей Урсуляк. Часть 1

Жизнь кинорежиссера и сценариста Сергея Урсуляка в Москве началась с поступления в театральное. Он приехал с Дальнего Востока, легко поступил в Щукинское училище и был уверен, что станет актером театра Вахтангова, однако судьба распорядилась иначе.

В этом выпуске на прогулке по району Арбат Урсуляк вспомнит, как случайная встреча помогла ему попасть в театр Аркадия Райкина, покажет место, где работал ночным сторожем, и откроет другие секреты своей Москвы.

Подробнее – в программе "Моя Москва".