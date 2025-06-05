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05 июня, 06:35

Культура

"Моя Москва": Сергей Урсуляк. Часть 1

"Моя Москва": Сергей Урсуляк. Часть 1

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Жизнь кинорежиссера и сценариста Сергея Урсуляка в Москве началась с поступления в театральное. Он приехал с Дальнего Востока, легко поступил в Щукинское училище и был уверен, что станет актером театра Вахтангова, однако судьба распорядилась иначе.

В этом выпуске на прогулке по району Арбат Урсуляк вспомнит, как случайная встреча помогла ему попасть в театр Аркадия Райкина, покажет место, где работал ночным сторожем, и откроет другие секреты своей Москвы.

Подробнее – в программе "Моя Москва".

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