Экофестиваль пройдет на Южном речном вокзале 7 июня

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Экофестиваль пройдет на Южном речном вокзале Москвы в субботу, 7 июня. Он будет посвящен заботе о природе и активному отдыху, сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

На первом этаже гостей приглашают принять участие в переработке пластика и создать себе памятные сувениры от экоцентра "Сборка". Также здесь будут открыты музей рециклинга и экологичного образа жизни и игротека с настольными играми.

В 12:00 на втором этаже посетители фестиваля смогут понаблюдать за тем, как добывают полезные ресурсы на Луне, с помощью тренажера виртуальной реальности столичного управления МЧС РФ. Также для гостей проведут творческие мастер-классы от Музея транспорта Москвы. В 15:00 дети смогут сделать картину-мозаику из вторсырья.

Кроме того, студенты Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" на своем мастер-классе предложат сделать коллаж из журналов. В рамках фестиваля для детей организуют также анимационную программу с играми, развлечениями и подарками.

В библиотеке состоится познавательный квиз с сувенирами.

Помимо этого, в течение дня на набережной будут работать зоны отдыха городского сервиса проката "Велобайк" и сети гипермаркетов. Вместе с тем здесь ожидается выступление артистов проекта "Музыка в метро" и развлекательные игры "Балансир" и "Шаффлборд". Представители Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" расскажут гостям об использовании средств индивидуальной мобильности (СИМ), проведут занятия и мастер-класс.

Посетителям разрешается принести с собой ростки горшочных растений и обменяться ими. Кроме того, все желающие могут сделать фото с Электробусиком и турбозаврами.

Между тем в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" пройдет фестиваль пионов и ирисов. Он продлится с 5 по 25 июня. В рамках мероприятия будет представлено более 300 сортов цветов. Некоторые из них являются уникальными экземплярами.

