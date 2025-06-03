Фестиваль пионов и ирисов пройдет в "Аптекарском огороде"

Фото: телеграм-канал "Аптекарский огород МГУ"

Фестиваль пионов и ирисов пройдет в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Он продлится с 5 по 25 июня, сообщается в телеграм-канале учреждения.

В рамках мероприятия будет представлено более 300 сортов цветов. Некоторые из них являются уникальными экземплярами.

"Путешествие без виз: от японских полей до французских садов – все в одном месте. Цветы меняются очень часто – приходите снова и снова!" – говорится в сообщении.

Также на фестивале коллекционеры клуба "Цветоводы Москвы" расскажут, как вырастить у себя пионы и ирисы.

Вход на мероприятие будет доступен с 10:00 до 20:45.

В мае в "Аптекарском огороде" расцвели под открытым небом редкие краснокнижные орхидеи. Эти растения можно увидеть ежедневно с 10:00 до 21:00 в Садике орхидей или на экспозиции "Растения Средней полосы". Орхидеи – башмачки – защищены от животных едким соком, но для человека они безопасны.

