Лунник распустился в "Аптекарском огороде"

Фото: телеграм-канал "Аптекарский огород МГУ"

В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" распустился Лунник. Об этом сообщили в телеграм-канале ботсада.

"В Теневом саду зазвенели хрустальные "монетки" – это Лунник оживающий раскрыл свои нежные сиреневые цветы", – говорится в сообщении.

В ботсаде назвали растение "живой легендой".

Ранее в "Аптекарском огороде" расцвели под открытым небом редкие краснокнижные орхидеи. Эти растения можно увидеть ежедневно с 10:00 до 21:00 в Садике орхидей или на экспозиции "Растения Средней полосы". Орхидеи – башмачки – защищены от животных едким соком, но для человека они безопасны.