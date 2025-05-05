В "Аптекарском огороде" расцвело Разбитое сердце

Фото: телеграм-канал "Аптекарский огород МГУ"

В "Аптекарском огороде" распустилось Разбитое сердце, сообщили в телеграм-канале сада.

"Представьте: нежное, трепетное, кровоточащее… сердце. Но не в грусти, а в пышном цвету! Дицентра великолепная (она же Разбитое сердце, она же Сердцецвет, она же Тихоокеанская любовная драма) распустилась в "Аптекарском огороде" – и это зрелище, от которого невозможно отвести взгляд!" – говорится в сообщении.

В Ботаническом саду МГУ рассказали, что в 1792 году шотландец Арчибальд Мензис обнаружил это растение на побережье Северной Америки и, наверное, сразу же написал стихи.

Цветки выглядят так, будто это крошечные сердечки, которые подвешены на тонких нитях судьбы. Сердцецвет бывает розовым, пурпурным, желтым и кремовым. Листья у растения ажурные, как папоротник из сказочного леса.

Посмотреть на цветок можно по адресу проспект Мира, 26/1.

Ранее сообщалось, что "Аптекарский огород" перейдет на летний режим работы с 1 мая. Сад можно посетить с 10:00 до 21:00.

Уточняется, что до лета можно побывать на фестивале цветов. Там посетители смогут увидеть тюльпаны, нарциссы, магнолии, черемуху, сирень, сливы, яблони, груши, рябчики, сон-траву, кандыки, айву, рододендроны, калужницу, мхи, папоротники и другое.