Московский выпускной впервые пройдет на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Городской выпускной пройдет в Москве в ночь на субботу, 28 июня. Впервые его площадкой станет ВДНХ, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Мероприятие посетят свыше 45 тысяч выпускников, родителей и учителей.

"Московский выпускной – это не просто праздник, а важный рубеж для десятков тысяч ребят, которые делают первый шаг во взрослую жизнь. В этом году он будет рекордным: для ребят выступят более 55 артистов, которых они выбирали сами, а число гостей превысит 45 тысяч", – отметила она.

На территории ВДНХ подготовят шоу, игры и интерактивы. Ребята попробуют себя в музыке и искусстве, смогут посетить экскурсии, принять участие в сайкл-тренировках и многом другом.

Темой выпускного 2025 года станет "Код поколения". На каждой площадке можно будет проследить ценности современных выпускников. К примеру, там будут представлены стремление к самовыражению, увлеченность технологиями, любовь к творчеству и интерес к осознанному выбору профессии.

Всего выпускной пройдет на более чем 15 площадках. В креативной зоне ребятам предложат создать собственный трек, побывать на иммерсивном шоу, станцевать на баттле и заняться спортом под диджей-сеты. Также в рамках мероприятия можно будет провести время за компьютерными играми и отдохнуть на "Музыкальном оазисе".

Главной локацией торжества станет музыкальная сцена, на которую выйдут известные артисты, в том числе Shaman, Dabro, The Hatters, Amirchik, Татьяна Куртукова, Gayazovs Brothers, Mona, Юля Гаврилина и другие. Шоу сопроводят технологические спецэффекты. Кроме того, на одной из сцен выпускники смогут спеть под караоке.

Также для всех гостей состоятся ночные экскурсии на ВДНХ. До 03:00 будут доступны несколько музеев, а развлекательная программа завершится в 04:00. После этого на мероприятии начнутся дискотеки, которые завершатся в 06:00.

Ранее опрос показал, что выпускной школьника обойдется родителям в 31 тысячу рублей. Из этих денег 19 тысяч рублей планируется потратить на сам праздник и 12 тысяч – на покупку платья или костюма. Большая часть учеников старших классов в 2025 году планирует отмечать выпускной в школе. При этом 29% школьников после официальной части продолжат празднование в ресторане или банкетном зале.

