Путин прослезился при просмотре фильма "В списках не значился"

Фото: телеграм-канал "ЗАРУБИН"

Владимир Путин не сдержал эмоций и прослезился во время просмотра фрагментов фильма "В списках не значился", посвященного героям Брестской крепости.

Трейлер кинокартины о Великой Отечественной войне Путин посмотрел в рамках федерального просветительского марафона "Знание. Первые" 30 апреля. Кадры, на которых президент прослезился, опубликовал журналист Павел Зарубин 11 мая.

Путин пообещал, что посмотрит фильм "В списках не значился" полностью.

Картину по одноименной повести Бориса Васильева снял режиссер Сергей Коротаев к 80-летию Победы. Главную роль исполнил Владимир Машков. Сюжет "В списках не значился" описывает события 21 июня 1941 года.

Ранее столичные школьники – участники отделения "Движения первых" сняли короткометражный фильм об обороне Москвы к 80-летию Победы. Ребята изучили архивы и пообщались с ветеранами, а также самостоятельно разработали сценарий. Съемки проходили на улицах Москвы, в школах и Музее Победы.

