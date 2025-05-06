Пригожин и Валерия перечислили любимые песни о Великой Отечественной войне

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин перечислил любимые песни о Великой Отечественной войне (ВОВ) газете "Взгляд".

Пригожин отметил, что ему наиболее близки композиции "Темная ночь" и "Журавли". Певица Валерия, по его словам, любит исполнять "Синий платочек", "С чего начинается Родина" и "Гляжу в озера синие".

Продюсер также подчеркнул, что в период ВОВ писались выдающиеся песни. С детства он помнит, как на улице никого не было, поскольку по телевизору показывали фильм "17 мгновений весны".

"Я вырос на военных фильмах", – сказал Пригожин.

Кроме того, он вспоминает, как показывали кинокартину "Два бойца", где его любимую песню исполнил Марк Бернес. Также он часто смотрел фильм "Летят журавли", в котором исполняется песня Яна Френкеля "Журавли". Эта композиция вызывает у продюсера "особые чувства".

По его словам, в этом году 9 мая Валерия исполнит композицию "С чего начинается Родина" в "Квартирнике" у Евгения Маргулиса.

Ранее стало известно, что глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и заслуженный артист России Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов. – Прим. ред.) проведут концерт в игре Minecraft в честь Дня Победы. Стрим с концертом в игре состоится в четверг, 8 мая.