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02 мая, 13:39

Культура

Shaman исполнил песню "Темная ночь" для проекта "Музыка Победы"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Заслуженный артист России Shaman (Ярослав Дронов. – Прим. ред.) исполнил песню "Темная ночь" эстрадного певца Марка Бернеса в рамках специального проекта, приуроченного к 80-летию Победы "Музыка Победы". Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

"Альбом "Музыка Победы" уже доступен на популярных стриминговых платформах, все песни войдут в ротацию крупнейших радиостанций. Собранные средства от прослушивания песен будут направлены на поддержку ветеранов Великой Отечественной войны, а также участников СВО", – сказал он.

Артист добавил, что в альбоме представлены песни таких исполнителей, как Николай Расторгуев, Олег Газманов, Полина Гагарина и других.

Ранее сообщалось, что Shaman получил благодарственное письмо от Владимира Путина. Его наградили за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий.

До этого он заявлял, что не планирует идти в политику. Артист отметил, что может сделать намного больше на сцене со своей музыкой.

Также отмечалось, что его песни могут появиться в школьной программе. Решение по этому поводу будет принято летом.

В школьную программу хотят включить изучение песен Газманова и Shaman

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Сюжет: 80 лет Победы
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