Певец Shaman заявил, что не планирует идти в политику

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Заслуженный артист России Shaman (Ярослав Дронов. – Прим. ред.) не планирует выходить на политическую арену. Об этом певец заявил в беседе с ТАСС.

Ранее пользователи Сети предположили, что артист может податься на выборы в Госдуму при поддержке главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Однако, по словам Дронова, он может сделать больше "на сцене со своей музыкой".

"Так что единственная политическая амбиция, в которой меня можно заподозрить, – это моя мечта о том, чтобы песни на русском языке слушали, любили и пели во всем мире", – заключил певец.

Shaman и Мизулина официально подтвердили свои отношения на концерте "Ты моя" 9 марта. Мероприятие проходило на площадке "Live Арена". Певец пригласил возлюбленную на сцену, после чего вручил ей букет цветов.

До этого Shaman сделал вид, что поцеловал Мизулину на концерте в столичной школе № 1409. Школьники попросили пару поцеловаться и начали кричать: "Горько!" Тогда исполнитель закрыл себя и Мизулину руками и изобразил поцелуй.